البترول: بدء الإنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطاع البترول نجح في وضع بئرين جديدين للغاز الطبيعي "ظهر 17"، و"بلطيم جنوب غرب 7" على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة أن متوسط إنتاج البئرين 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و1300 برميل متكثفات يوميا.

جاء ذلك في تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول، من عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم " بتروبل " القائمة بالعمليات.

وبحسب التقرير، تم وضع البئر الجديدة "ظهر 17" بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح.

وأشار التقرير إلى أنه يجري حاليا الوصول بمعدلات إنتاج البئر تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وقال التقرير إن حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في إطار خطة تنمية طموح لحقل ظهر، حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل إلى 5300 متر.

وبالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية، و5 آبار بالمنطقة الجنوبية، وفقا للتقرير.

كما أشار التقرير إلى أن شركة بتروبل نجحت في وضع البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب 7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و1300 برميل متكثفات يوميا.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر، في إطار الخطة الطموح للوصول إلى معدلات إنتاج قياسية من الغاز الطبيعي من منطقة دلتا النيل، بحسب البيان.

وقال التقرير إن حفر البئر خلال هذه الفترة القصيرة يؤكد استمرار نجاح الخطة المنفذة لتنمية وإنتاج الغاز من منطقة بلطيم جنوب غرب، والوصول إلى القدرات الإنتاجية المستهدفة من المنطقة في غضون فترة وجيزة من بدء الإنتاج في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه تم تحقيق الخطة الإنتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال 7 أشهر من خلال حفر 4 آبار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان مخططا حفرها.

وتحقق معدلات التنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات، بحسب التقرير.