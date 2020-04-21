سيد للأدوية تطلق منتج تعقيم "ديكول" ومبيعات قياسية الشهر الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تطلق شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد للأدوية" التابعة لقطاع الأعمال العام، الأسبوع المقبل، منتج مطهر باسم "ديكول" للمساهمة في توفير منتجات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أشرف سالم عضو مجلس إدارة الشركة لمصراوي، إن الشركة لديها مستحضرين مطهرات، ولم تكن تنتجهما كثيرا لضعف الطلب، ومع ظهور حاجة بالسوق للمعقمات قررت الشركة إنتاج ديكول، بكميات تناسب احتياج السوق.

"يمكن استعمال ديكول للأراضي والأسطح، سيبدأ الإنتاج الأسبوع المقبل، ونتوقع أن يكون سعره مناسبا للجميع" بحسب سالم.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة إن مبيعات الشهر الماضي، قفزت بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، لتصل إلى 75 مليون جنيه، بسبب زيادة الطلب على مستحضرات "فيتامين سي" التي تنتجها الشركة.

وتوقع سالم، أن ترتفع مبيعات وأرباح الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بالنصف الأول، بما يسهم في تحقيق الشركة مبيعات أفضل من العام المالي الماضي، مع زيادة الطلب على الأدوية خلال الفترة الحالية.

وتستهدف شركة "سيد" للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، زيادة مبيعاتها إلى مليار جنيه، خلال العام المالي 2021 -2022.

وتتخذ الشركة إجراءات الوقاية من الفيروس، مع استمرار العمل لمدة 24 ساعة على 3 ورديات، بحسب سالم.