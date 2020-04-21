إنفوجرافيك- أسباب تراجع أسعار البترول الأمريكي لأقل من صفر لأول مرة في التاريخ

تراجعت أسعار النفط الأمريكي لأقل من صفر وسجلت رقما سالبا لأول مرة في تاريخها مع انخفاض الطلب على البترول وفائض المعروض في السوق و امتلاء مخازن البترول الأمريكية.

وفي هذا الإنفوجرافيك نرصد أبرز 10 أسباب وراء انهيار سعر البترول الأمريكي.