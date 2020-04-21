إنفوجرافيك- أسباب تراجع أسعار البترول الأمريكي لأقل من صفر لأول مرة في التاريخ
12:40 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
تراجعت أسعار النفط الأمريكي لأقل من صفر وسجلت رقما سالبا لأول مرة في تاريخها مع انخفاض الطلب على البترول وفائض المعروض في السوق و امتلاء مخازن البترول الأمريكية.
وفي هذا الإنفوجرافيك نرصد أبرز 10 أسباب وراء انهيار سعر البترول الأمريكي.
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