10 أسباب.. لماذا انهارت أسعار البترول الأمريكي؟

كتب- مصطفى عيد:

هوت أسعار البترول الأمريكي، اليوم الاثنين، لأقل من صفر لأول مرة في تاريخها، ويمكن تلخيص أسباب هذا الانهيار في 10 أسباب وهي:

1 - قام مضاربون بشراء عقود آجلة لخام النفط الخام دون إغلاقها.

2 - لم يشتر أحد منهم بسبب قلة الطلب حيث تنتهي عقود شهر مايو غدا.

3 - اضطر المضاربون إلى عرضها للبيع بالسالب لتجنب عبء التخزين.

4- وجود وفرة كبيرة من المعروض بسبب التراجع الحاد في ظل أزمة كورونا.

5- تراجع الطلب بسبب وقف حركة الطيران وتوقف الصناعة حول العالم وحظر التجول.

6-امتلاء مستودعات التخزين مع شراء أمريكا لكميات كبيرة بعد انخفاض الأسعار.

7- ضبابية الرؤية للسوق ضاعفت حدة تراجع الرغبة على الشراء في الفترة المقبلة.

8- الوفرة الضخمة من النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

9- لم يحقق اتفاق أوبك وروسيا لخفض الإنتاج التأثير المطلوب في ظل الكساد الاقتصادي.

10- أسعار الخام الأمريكي تأثرت بشكل أكبر كثيرا من خام برنت بسبب وفرة المخرون.