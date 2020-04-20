10 أسباب.. لماذا انهارت أسعار البترول الأمريكي؟
كتب- مصطفى عيد:
هوت أسعار البترول الأمريكي، اليوم الاثنين، لأقل من صفر لأول مرة في تاريخها، ويمكن تلخيص أسباب هذا الانهيار في 10 أسباب وهي:
1 - قام مضاربون بشراء عقود آجلة لخام النفط الخام دون إغلاقها.
2 - لم يشتر أحد منهم بسبب قلة الطلب حيث تنتهي عقود شهر مايو غدا.
3 - اضطر المضاربون إلى عرضها للبيع بالسالب لتجنب عبء التخزين.
4- وجود وفرة كبيرة من المعروض بسبب التراجع الحاد في ظل أزمة كورونا.
5- تراجع الطلب بسبب وقف حركة الطيران وتوقف الصناعة حول العالم وحظر التجول.
6-امتلاء مستودعات التخزين مع شراء أمريكا لكميات كبيرة بعد انخفاض الأسعار.
7- ضبابية الرؤية للسوق ضاعفت حدة تراجع الرغبة على الشراء في الفترة المقبلة.
8- الوفرة الضخمة من النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
9- لم يحقق اتفاق أوبك وروسيا لخفض الإنتاج التأثير المطلوب في ظل الكساد الاقتصادي.
10- أسعار الخام الأمريكي تأثرت بشكل أكبر كثيرا من خام برنت بسبب وفرة المخرون.
الخبر التالى:كل ما تريد أن تعرفه عن أسباب انهيار سعر البترول الأمريكي
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