"كارفور" يُعلن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
أعلنت سلسلة "كارفور" هايبر ماركت، بفرع داندي مول، إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضافت الشركة، في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أعراض الفيروس ظهرت على العامل بعد مكوثة في الحجر الصحي المنزلي، منذ 9 أبريل.
وأشارت الشركة إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعايا الصحية للعامل من قبل السلطات المختصة.
وقالت "كارفور" إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين للحالة: "تم توجيههم للعزل المنزلي.. فيما تم إجراء عملية تعقيم وتطهير للمتجر مرتين".
وأكدت الشركة أن العمل في متجر "داندي مول" مستمر، مشددة على ضرورة احترام العملاء لقواعد التباعد الاجتماعي خلال زيارة المتجر.
وسجلت مصر، اليوم الاثنين، إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و11 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية من الإصابات حتى الآن.
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