التضامن: غدًا بدء صرف معاشات تكافل لمليوني أسرة

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الثلاثاء، صرف مساعدات برنامج تكافل للمستفيدين والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ ملايين جنيه.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين إن الصرف يكون من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نفين القباج، وزيرة التضامن لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت القباج، تابعت خلال يومي ١٨ و١٩ أبريل عمليات صرف مساعدات كرامة للمستفيدين على مستوى كافة المحافظات حيث صرف حوالي ٤٧١ ألف مستفيد ما يقرب من ٢١٥ مليون جنيه، على أن يتاح لباقي مستفيدي كرامة الصرف طوال الأيام المتبقيه من شهر أبريل الجاري.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وقال الوزيرة في البيان إن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.

يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونياً https://tk.moss.gov.eg.

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إل مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.