194 % ارتفاعًا في "تيك توك".. زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت خلال أبريل

كتب - علاء حجاج:

أظهر تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاعاً في مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات في ظل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.

ويوضح التقرير زيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت وتطبيقاته خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنزل.

وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15%، وزيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3%.

أما بالنسبة للإنترنت فقد زاد استهلاك الإنترنت المنزلي بنسبة 87%، وزاد استهلاك الإنترنت عبر المحمول بنسبة 18%.

وأظهر التقرير أن عدد ساعات وقت الذروة قد تضاعفت لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى ١٥ ساعة يوميا من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ٣ صباحاً خلال الأسبوع الثاني من أبريل مقارنة بعدد ٧ ساعات فقط خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس.

وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت في زيادة في نسبة تصفح مواقع الانترنت (Web Browsing) بنسبة 131%، وزيادة ضخمة في استخدام تطبيقات الإنترنت.

وكانت أهم التطبيقات التي شهدت زيادة، هو تطبيق "تيك توك" : وهو تطبيق عبارة عن وجهة مفضلة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 194%.

وزادت معدلات استخدام الألعاب على شبكة الانترنت بنسبة 96%، فيما زادت نسبة استخدام منصة نتفليكس لمشاهدة الأفلام بمعدل 69%، وزادت معدلات مشاهدة وتحميل الفيديوهات عبر اليوتيوب ومشاركتها والتعليق عليها بنسبة 41%.

وكشف تقرير تنظيم الاتصالات عن زيادة استخدام تطبيق " شاهد" بنسبة 40% وهو تطبيق خاص لعرض أفلام ومسلسلات في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر التقرير زيادة في استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات استخدام فيسبوك بنسبة 151%، وارتفعت معدلات استخدام انستجرام بنسبة 59%، وواتساب بنسبة 34%.

كما زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4% في الأسبوع الثاني من شهر أبريل مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس.