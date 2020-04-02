أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رويترز: دانة غاز الإماراتية تؤجل البت في بيع أصولها بمصر

05:32 م الخميس 02 أبريل 2020
رويترز: دانة غاز الإماراتية تؤجل البت في بيع أصولها بمصر

دانة غاز

القاهرة- وكالات:

أرجأت شركة دانة غاز الإماراتية، البت في بيع أصولها المصرية بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين قريبين من سير المحادثات.

وكانت دانة غاز قالت في فبراير الماضي، إنها تلقت عروضا من بعض الشركات لأصولها في مصر، وإن قرارا نهائيا سيتخذ بنهاية مارس.

وأبلغ أحد المصدرين رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "لا قرار بعد، أساسا بسبب التأثير العالمي لفيروس كورونا. لكن عملية تقييم (الأصول) تمضي".

ولم يتحدد موعد للتوصل إلى قرار بشأن البيع المحتمل، لكن مصدرا ثانيا قال إنه "على المسار".

كانت الشركة قالت في فبراير إن الإنتاج من مصر تراجع 4% إلى 33 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2019 من 34 ألفا و500 برميل يوميا في 2018.

شركة دانة غاز الإماراتية فيروس كورونا الإمارات إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

المركزي يوافق التوقعات ويقرر تثبيت أسعار الفائدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: 850 إصابة بفيروس كورونا في مصر