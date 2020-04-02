رويترز: دانة غاز الإماراتية تؤجل البت في بيع أصولها بمصر

القاهرة- وكالات:

أرجأت شركة دانة غاز الإماراتية، البت في بيع أصولها المصرية بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين قريبين من سير المحادثات.

وكانت دانة غاز قالت في فبراير الماضي، إنها تلقت عروضا من بعض الشركات لأصولها في مصر، وإن قرارا نهائيا سيتخذ بنهاية مارس.

وأبلغ أحد المصدرين رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "لا قرار بعد، أساسا بسبب التأثير العالمي لفيروس كورونا. لكن عملية تقييم (الأصول) تمضي".

ولم يتحدد موعد للتوصل إلى قرار بشأن البيع المحتمل، لكن مصدرا ثانيا قال إنه "على المسار".

كانت الشركة قالت في فبراير إن الإنتاج من مصر تراجع 4% إلى 33 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2019 من 34 ألفا و500 برميل يوميا في 2018.