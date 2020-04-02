"مفيش أفراح".. تراجع مبيعات الذهب بسبب "حظر كورونا"

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت حركة البيع والشراء بمحلات الذهب، منذ قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح وفرض حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاء كورونا المستجد، وفقا لما قاله تجار لمصراوي.

وأعلنت الحكومة عدة قرارات لمواجهة تفشي كورونا، من ضمنها إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع المحافظات، وفرض حظر التجول للمواطنين منذ الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، يقضي بإغلاق المحلات من الخامسة مساء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة الإقبال ضعيفة على شراء الذهب منذ إغلاق قاعات الأفراح وإغلاق المحلات منذ الساعة الخامسة تطبيقا للقرارات الحكومة.

وأضاف أن الإقبال على الذهب تراجع لأن المستهلكين لديهم تخوفات وأولويات، كما أن الذهب سلعة كمالية وليست أساسية.

وهو ما اتفق معه ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن حركة البيع والشراء بمحلات الذهب متأثرة خلال الفترة الحالية مثل مثل باقي القطاعات بمصر، حيث تسود حالة من الركود.

وأضاف نادي، أن محلات الذهب تستعد للإغلاق قبل الموعد الرسمي بساعة أو بنصف ساعة على الأقل "والتجار بيبدأوا يدخلوا مشغولاتهم الذهبية بالخزن قبل الحظر بساعة أو بنصف ساعة فعدد ساعات العمل في الصباح كمان مش كبيرة زي الأول".

وتابع نادي، أن الزبائن في الأوقات العادية قبل الحظر يقبلون على الشراء منذ الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، "محدش بيجي يشتري ذهب في الفترات الصباحية حاليا إلا القليل وللضرورة".

وقال ناجي فرج، إن التجار منتظرين رفع حالة الحظر وعودة حركة السوق إلى طبيعتها مره أخرى، لتعود حركة البيع تدريجيا.

وقال التاجران، إن عدد العمالة كما هي بالمحلات، وكل تاجر مسؤول الآن عن دفع أجور العمال لديه، دون تخفيض لعددهم.

وقال نادي نجيب، إن "العمال شغالين معانا من زمان ومسؤولين عن أسر.. فالتجار حاليا متحملين أجور العمال دون تخفيض بعددهم".