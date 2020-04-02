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التجارة والصناعة تطلق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة

01:00 م الخميس 02 أبريل 2020
التجارة والصناعة تطلق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة

وزارة التجارة والصناعة

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزيرة وافقت على إطلاق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقال أسامة فهمي رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، في البيان، إن الخدمات التي تمت ميكنتها وإتاحتها إلكترونيا تشمل الحصول على علامة حلال المصرية وعلامة المطابقة المصرية وشهادة المطابقة المصرية واعتماد النموذج الأساسي وفحص المقطورات ودراسة وثائق المراجل البخارية.

وأشار إلى أن الخدمات تشمل أيضاً طلب بيان بأحدث الإصدارات من المواصفات المصرية والدولية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تنظمها هيئة المواصفات والجودة وتسجيل المنشآت الحاصلة على نظم الجودة الدولية، بالإضافة إلى تسجيل الجهات المانحة لشهادات نظم الجودة الدولية وطلب التدريب داخل الهيئة إلى جانب بيع المواصفات المصرية.

وأشار إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي للخدمات إلكترونيا وتم اختبارها بنجاح، لافتا إلى أن كافة الخدمات مميكنة من أول طلب الخدمة مروراً بالدفع الإلكتروني وحتى الحصول على الخدمة.

وأوضح فهمي أن قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة سيقوم بتدشين آلية لتتبع طلبات العملاء بالإدارات المختلفة داخل هيئة المواصفات والجودة وذلك لضمان سرعة وفاعلية تقديم الخدمات إلكترونياً، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه سيتم اصدار دليل استرشادي للحصول على كل خدمة من الخدمات الـ 12 وأتاحتها على الموقع الإلكتروني لهيئة المواصفات والجودة بهدف التيسير على العملاء طالبي الخدمة.

وزارة التجارة والصناعة هيئة المواصفات والجودة أسامة فهمي

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