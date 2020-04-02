وزير الطاقة الروسي: لا نعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض
القاهرة- وكالات:
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض في السوق، بحسب وكالة رويترز.
وهوت أسعار النفط الخام العالمية بنحو 50% إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بقيادة روسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام.
لكن أسعار النفط قفزت اليوم بنسبة 10% بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريبا إلى اتفاق ينهي حرب الأسعار الدائرة بينهما.
وقال نوفاك، لرويترز، إن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية لكنها لا تستبعد هذا.
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