انتظام صرف معاشات أبريل من مصلحة الخزانة وسط "إجراءات احترازية مشددة"

كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل من خلال منافذ مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات، بما يحافظ على صحتهم، ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خلال صرف معاشات شهر أبريل من مصلحة الخزانة العامة.

وأضاف أن هذه الإجراءات راعت منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ، وماكينات الصرف الآلي "ATM"، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية عدة دقائق.

وذكر حضر أنه تم تكليف فريق عمل لتطهير كل مباني ومنشآت المصلحة مع توفير كمية من المطهرات على مدار اليوم، وأجهزة "كاشف للحرارة" للعاملين والمواطنين، بالإضافة إلى وضع "دواسة كلور" عند مدخل المصلحة، وتعليق عدد من الإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها.



وأشار إلى توفير المصلحة مقاعد لكبار السن مع مراعاة وجود مسافة كافية لا تقل عن 2 متر حرصا على سلامتهم وأمنهم، موضحا أنه تم إلزام جميع العاملين بالمنافذ الجماهيرية بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، مع الحرص الدائم على تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد الانتهاء منه.

وقال إنه تم تخصيص 13 منفذا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون على مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، كما تم توفير 6 ماكينات صرف آلي "ATM"؛ بما يسهم في منع التزاحم والتكدس.