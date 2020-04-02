البورصة تواصل انخفاضها مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 9409 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.08%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.76% إلى مستوى 9425 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.