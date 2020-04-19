تطبيق التسعيرة الجبرية للمطهرات اليوم.. وشعبة المستلزمات تستفسر عن أسعار الكمامات

كتبت- شيرين صلاح:

تطبق الصيدليات بداية من اليوم الأحد التسعيرة الجبرية للمطهرات والكحول والكمامات، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة عن تحديد سعر هذه المنتجات لمدة 3 أشهر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في شعبة المستلزمات الطبية إن ستتقدم بمذكرة لهيئة الشراء الموحد لاستيضاح بعض النقاط المتعلقة بأسعار الكمامات والقفازات الطبية.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرارًا لمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على أن تعتبر جميع المنتجات الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وقال دكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الصيدليات تبدأ من اليوم تطبيق قرار التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة الخميس الماضي، ومن سيخالف هذه التسعيرة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأضاف رستم، أن المورد سيورد للصيدليات المستلزمات الطبية بالأسعار المعتمدة، مشيرا أن القرار أوضح سعر التوريد للصيليات وسعر البيع للجمهور.

وتابع رستم، أنه في حالة رفع المورد السعر على الصيدليات، فعلى الصيدلي الإبلاغ عن المورد"علشان الصيدلي مش هيشتري بسعر أغلى من التسعيرة الجبرية"، حسب قوله.

وأضاف أنه على المورد أن يشتري المستلزمات من الشركات الوطنية المعتمدة بوافتير معتمدة ثم يوردها بفواتير أيضا معتمدة للصيدليات لضمان جودة المستلزمات الموردة.

وقال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة في تحديد تسعيره جبرية للكحول والمطهرات قرارًا صائبًا، ولكن ينقصه بعض الوضوح فيما يخص أسعار الكمامات والجوانتيات.

وأوضح إسماعيل، أن هناك أنواع من الماسكات والجوانتيات الطبية وكل منها له تكلفته والمواد المستخدمه في صناعته، فكان لابد أن يتم توضيح أسعارها بالأنواع كما حدث مع الكحول.

وقال رئيس الشعبة، إن النوع الوحيد الذي تم تحديده في القرار هو نوع الكمامة العادية "طبقتين بفلتر".

وذكر إسماعيل، أن شعبة المستلزمات الطبية سترفع مذكرة لهئية الشراء الموحد والإمداد للمطالبة بتوضح أنواع الكمامات والجوانتيات بالأسعار كما هو موضح في الكحول.