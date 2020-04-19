بأعلى فائدة في السوق.. بنك ناصر يصدر شهادة ادخارية للأطباء والتمريض

كتبت- ياسمين سليم:

وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على إصدار شهادة للسادة الأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%.

وقالت القباج في بيان صحفي اليوم الأحد إن إصدار هذه الشهادة يعبر عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة ازمة فيروس كورونا.

وبحسب البيان فإن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، مشيرا إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

ويعد هذا العائد هو الأعلى في السوق المصرفي، حيث يتخطى عائد شهادة المقدمة من بنكي الأهلي ومصر بـ 15%.

ونقل البيان عن شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك، إن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة.

وأضاف أن الشهادة ستتاح في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من الأطباء أو طاقم التمريض.

وبحسب فاروق فإن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر البنك بتقديم شهادة ذات طابع خاص لفئات معينة من المجتمع حيث سبق وقدم شهادة رد الجميل بعائد 15.5% لكبار السن الذين تخطوا 65 عامًا، حتى يوفر لهم حياة كريمة من خلال حرص البنك على القيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاء.