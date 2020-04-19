ميدور: تكرير 9.3 مليون برميل بترول في الربع الأول من 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال جمال القرعيش رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، إن شركته قامت بتكرير حوالي 9.3 مليون برميل من الخام المحلي والمستورد خلال الربع الأول من عام 2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف القرعيش أن الشركة أنتجت في الربع الأول كمية من المنتجات عالية الجودة وسلمت ما يقرب من 80% من إجمالي المنتجات للسوق المحلي والتي تضمنت حوالي 43 ألف طن بوتاجاز، و325 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و646 ألف طن سولار، و72 ألف طن فحم، و14 ألف طن كبريت، كما صدرت 265 ألف طن من وقود النفاثات للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها طارق الملا وزير البترول بمعمل تكرير ميدور، والتي رافقه خلالها عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ونائبيه أشرف الشامي نائب التكرير والتصنيع، وأيمن عمارة نائب التخطيط والمشروعات، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وذكر جمال القرعيش أن ميدور اعتمدت سياسة التشغيل الآمن وتعظيم استخدام الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى مع الاستمرار في تنفيذ مشروع التوسعات طبقا والجدول الزمني المخطط، وهو ما ظهر ذلك جليا في المؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2020.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على تشغيل الوحدات الإنتاجية دون حدوث أي توقفات نتيجة اتباع وتطبيق سياسة الصيانة الوقائية للمعدات للحفاظ على الإمدادات الاستراتيجية للسوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة، وكذلك تطبيق إجراءات واشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية، وكذا الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة العاملين.

وأكد وزير البترول، أن مشروعات التكرير التي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية عمل مخططة لقطاع البترول منذ 3 سنوات تهدف إلى دعم الاستقرار الحالي الذي تشهده سوق المنتجات البترولية وتخفيض الاستيراد ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى مراعاة التوزيع الجغرافي لمشروعات التكرير الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، والمساهمة في دعم خطط التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الدولة.