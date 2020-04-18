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التخطيط: نسعى لخفض كثافة الفصول في مصر لـ 46 طالبًا بتكلفة 6.8 مليار جنيه

01:51 م السبت 18 أبريل 2020
التخطيط: نسعى لخفض كثافة الفصول في مصر لـ 46 طالبًا بتكلفة 6.8 مليار جنيه

كثافة شديدة داخل الفصل

كتبت- ياسمين سليم:
قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن متوسط كثافة الفصول في مصر 47 طالبًا، ولتقليل هذه الكثافة بمقدار طالب واحد فقط، لتصبح 46 طالبًا، سيتم توفير أماكن جديدة لحوالي 1.2 مليون طالب.

وأضاف جلال في بيان صحفي اليوم السبت أنه سيتم عبر إنشاء ٢٧٥٠٠ فصل جديد، بتكلفة أكثر من 6.8 مليار جنيه.
وأضاف جلال أن التعليم وبناء الإنسان هو أداة التنمية الأكثر أهمية فيما يخص تطوير المجتمعات، وهو يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كونه أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الخطة متوسطة المدى (2018-2022).

وأكد جلال على أن الاهتمام بمجال التعليم يُعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، مع التأكيد على عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار نهج تشاركي.

وأشار جلال إلى استهداف تنفيذ عدد من المبادرات بقطاع التربية والتعليم بخطة العام المالى القادم 20/2021 منها استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، بالإضافة إلى مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتى تستهدف إضافة عدد من المدارس الجديدة والتي تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة، فضلًا عن مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تكدس الفصول الفصول الدراسية كثافة الفصول وزارة التخطيط

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