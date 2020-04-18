نظام ومواعيد جديدة.. كل ما تريد معرفته عن صرف مرتبات شهر أبريل

كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ وزارة المالية غدًا الأحد صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بشكل مبكر، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وقسمت الوزارة مواعيد الصرف على 4 أيام بحسب الوزارات والهيئات والجهات التابعة، عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات للهيئات والوزارات كالآتي:





هل تعطل إجازة البنوك صرف المرتبات؟

بحسب بيان من الوزارة أمس فإنه سيتم إتاحة المرتبات بداية من غدًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وكان البنك المركزي، أعلن أن يومي الأحد المقبل إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

وتتيح وزارة المالية صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وهذه هي أبرز النصائح لاستخدام آمن لماكينات الصرف:

1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

2- ترك مسافة من متر إلى مترين بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- استخدم خدمات الدفع والشراء الإلكتروني إن أمكن، للتقليل من استخدام النقود الكاش.