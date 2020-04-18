تراجع في أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

كتب- علاء حجاج:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس (الجمعة) في سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، فقد انخفضت أسعار البطاطس والبصل والليمون، بينما زادت الطماطم زيادة طفيفة فيما ارتفع سعر البامية خمسة جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و 3.65 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3، و 8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات بانخفاض 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه واحد.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و 6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

البامية بين 30 و35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و12 جنيها، بتراجع جنيه واحد.