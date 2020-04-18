ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري إن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B ، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل.

وقال بيان من البنك إن الوكالة حافظت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.