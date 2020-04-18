ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
10:16 ص السبت 18 أبريل 2020
كتب- مصطفى عيد:
قال البنك المركزي المصري إن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ثبتت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B ، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل.
وقال بيان من البنك إن الوكالة حافظت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.
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