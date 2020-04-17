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أسعار العملات: الدولار يستقر للأسبوع الرابع وزيادة لليورو والدينار الكويتي

03:30 م الجمعة 17 أبريل 2020
أسعار العملات: الدولار يستقر للأسبوع الرابع وزيادة لليورو والدينار الكويتي

أسعار العملات

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، فيما ارتفع اليورو والاسترليني، والدينار الكويتي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره قبل شهر.

وارتفع اليورو أمس الخميس أمام الجنيه 4 قروش، ليسجل 17.02 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع مقابل 17 جنيها للشراء و17.18 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.53 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي بينما زاد سعر بيعه، ليسجل أمس الخميس 49.86 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، مقابل 49.98 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الدينار الكويتي اليورو الاسترليني البنك الأهلي المصري

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