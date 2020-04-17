رغم تراجع الأسعار.. كورونا يضرب مبيعات الفوانيس وزينة رمضان هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن الإقبال على شراء الفوانيس وزينة رمضان هذا العام ضعيف جدا، رغم تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% هذا العام.

وأضاف أبو جبل، أن نسبة التراجع في الإقبال على الشراء من قبل المواطنين تصل إلى 70% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع أبو جبل، تراجع الإقبال على الشراء إلى أن الشوادر التي تبيع الفوانيس هذا العام غير موجودة بالشوارع مثل العام الماضي، نظرا لحظر التجول التي فرضته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وقال إن المحلات تغلق أبوابها منذ الساعة الخامسة مساءً، كل هذه الأسباب أدت إلى التراجع الكبير في الإقبال على الشراء.

وفرضت الحكومة حظر التجول على المواطنين منذ الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أبو جبل، أن التجار خفضوا أسعار الفوانيس هذا العام رغم ضعف الإقبال، "علشان يبعوا أي نسبة البضاعة اللي عندهم علشان اللي هيفضل هيدخل المخازن وده موسم بيستناه المصنعين والتجار".

ويتراوح سعر الفانوس الخشب بين 3 جنيهات و 200 جنيه بحسب الحجم والخامات، وسعر الفانوس البلاستيك 55 جنيهًا، وسعر الفانوس الخرز يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه بحسب الحجم والخامة، وفقا لقول بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال لمصراوي في وقت سابق.

ويبلغ سعر الفانوس المصنوع من الخيامية بين 25 و150 جنيها، ويتراوح سعر الفانوس الفورجيه بين 45 و75 جنيها، وسعر الفانوس الصاج بين 75 جنيها وألف جنيه، بحسب الحجم.

وبحسب صفا، يصل سعر متر الزينة القماش بنحو 10 جنيهات، وسعر متر الزينة الورق 7.5 جنيه، وسعر فرع النور بين 20 و45 جنيها.

ويصل سعر متر المفرش إلى 30 جنيها، وسعر العربات المصنوعة من الخيامية على شكل عربات فول وعربات كنافة بنحو 150 جنيها.

ويبلغ سعر العربات المصنوعة على أشكال كرتونة مثل بوجي وطمطم نحو 75 جنيها.

وأضاف صفا، أن حجم الإنتاج هذا العام من الفوانيس يصل إلى 4 ملايين فانوس ولعبة، بالإضافة إلى مليون فانوس ولعبة تامة التصنيع متبقية من العام الماضي.