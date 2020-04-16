"لوازم الفسيخ".. ما أسعار الليمون والبصل والبيض مع اقتراب شم النسيم؟

كتبت- شيرين صلاح:

يرتبط تناول وجبات الفسيخ والرنجة في موسم شم النسيم بالبصل الأخضر والليمون، بالإضافة إلى عادة تلوين البيض.

ومع اقتراب يوم شم النسيم الاثنين المقبل، استقرت أسعار الليمون والبصل الأخضر وسط تراجع الشراء من قبل المواطنين، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين بالأسواق.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الليمون مستقرة هذا العام بالأسواق، بسبب زيادة المعروض منه، مع تراجع الطلب من قبل المواطنين على الشراء.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو الليمون يتراوح بين 8 و10 جنيهات بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة بين 10 و15 جنيها.

وسجل سعر حزمة البصل الأخضر بين 2 و3 جنيهات بسوق التجزئة، بحسب النجيب.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض ارتفع بنحو جنيهين بالأسواق خلال اليومين الماضيين، مع اقتراب شم النسيم.

وبحسب السيد، يتراوح سعر كرتونة البيض بالأسواق بين 36 و37 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع سعر البيض إلى احتفالات شم النسيم باعتباره موسما لدى التجار، مشيرا إلى ترقب التجار الطلب خلال اليومين القادمين على الشراء.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيها، وسعر كيلو الدواجن البلدي 43 جنيها بالأسواق، بحسب السيد.