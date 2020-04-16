نيفين جامع: صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة بإجمالي 1.5 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للمبادرات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لمساندة مجتمع المصدرين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الآثار السلبية لانتشار الفيروس عالميا، وتستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أجور العاملين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان "إدارة الأزمة.. التحديات والفرص"، لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير.

وأدار الندوة عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة أحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المجلس، ورئيس المجلس الاستشاري لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وبمشاركة 130 من أعضاء المجلس.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأشارت إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال، حيث سيسهم هذا الإجراء في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الإنتاج.

وقال علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن "جهود الحكومة وبصفة خاصة رئيس الجمهورية والذي لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة الإنتاج مع الحفاظ على سلامة العمال، تنعكس إيجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات الاقتصادية".

وأكد سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، التزام شركات القطاع الخاص باستمرار دوران عجلة الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وطالب عارف، بمنح الأفضلية للمنتج المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة الاستيراد ومنح الفرصة للمصانع الوطنية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.