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أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تتراجع 23% في 9 أشهر

12:55 م الخميس 16 أبريل 2020
أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تتراجع 23% في 9 أشهر

حاويات

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لقطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع الإيرادات.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة، اليوم الخميس، إنها سجلت صافي ربح في الفترة (من أول يوليو 2019 وحتى نهاية مارس 2020) بقيمة 1.04 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 1.349 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، بنسبة 12.4% لتسجل 1.8 مليار جنيه مقابل 2.07 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبررت الشركة تراجع الإيرادات، بسبب انخفاض إيرادات النشاط الجاري من التخزين والتفريغ والشحن وخدمات الساحات، وانخفاض قيمة الدولار، وتراجع عدد الحاويات بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة.

وأشارت الشركة إلى أن بيانات القوائم المالية غير مدققة من مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات.

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خدمات الساحات النشاط الجاري الجهاز المركزي للمحاسبات حاويات البورصة المصرية

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