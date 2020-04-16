زيادة المبيعات ترفع أرباح عبور لاند 28% بالربع الأول من 2020

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع صافي ربح "عبور لاند" في أول ثلاثة أشهر من 2020 (يناير- مارس) إلى نحو 68 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2020 إلى 582.8 مليون جنيه، مقابل 575.8 مليون جنيه في الربع المقارن.

وتعمل عبورلاند، في إنتاج جميع أنواع الجبن والزبد، ومنتجات الألبان والعصائر، وتنتج محليا وللتصدير.

وقالت الشركة، في تقرير الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، إنها تتوقع أن تتأثر سلبيا بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات عالميا مع قلة الإنتاج وزيادة الطلب عليها، واحتمال ارتفاع تكلفة النقل والشحن نتيجة حدوث تأخير في مواعيد الشحن المتفق عليها.

وأضافت الشركة، أنها اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية، بزيادة قيمة المخزون تدريجيا بما يتماشى مع الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا، وتدابير التعقيم للحفاظ على العمال واستمرار الإنتاج.

وأوضحت أنه مع صعوبة تحديد الآثار الكلية للأزمة في الوقت الحالي وارتباط ذلك بالفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة الحالية فإن الشركة تراقب عن كثب مجمل الآثار الناتجة خلال الفترة المقبلة.