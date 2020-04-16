مصر وإيطاليا توقعان اتفاقا لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وإيطاليا، اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

ووقع على الاتفاق كل من رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدي القاهرة، ومنجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر.

ويقدم المشروع حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الأقصر في إطار مساندة هذه الأسر، وفقا للبيان.

ويتضمن المشروع دعم تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس المجتمعية وأسرهم وخاصة النساء والشباب والفتيات من خلال مناهج ابتكارية متعددة التخصصات تستكمل برامج الرعاية الاجتماعية القومية من تقديم الوجبات والتدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، وتدوير القروض الصغيرة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر سيدعم برنامج التعليم القومي من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في المدارس، وتحويل 139 مدرسة من المدارس المجتمعية إلى مراكز لتقديم الخدمات المتكاملة وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات.

وقالت الوزيرة إن هذه الحزمة المتكاملة للمشروع ستسهم في مساندة الأسر على مقاومة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين فرص العمل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمي نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الشراكة التنموية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهي الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع وهو التعليم الجيد، والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين حيث يركز المشروع على الفتيات بنسبة 60% ضمن طلاب المدارس المجتمعية، والهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات بين مصر وايطاليا والأمم المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، موضحة أن قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية تبلغ 350 مليون يورو، وهي عبارة عن استخدام هذه الديون في مشروعات تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر: "يعمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمصر على مساندة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم فئات المجتمع الأكثر تاثرا بجائحة فيروس كرونا المستجد، وذلك بدعم وزارة التعاون الدولي لأنشطة البرنامج التي تهدف إلى خدمة المجتمعات والفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج تبادل الديون الإيطالية المصرية".