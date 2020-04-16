مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لتوسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية توسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

ووقع على الاتفاقية كل من رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى القاهرة.



وجاء هذا المشروع في ظل تكاتف كل من مصر وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل الوحيد لنهضة البلاد، والقادر على تنميتها اقتصاديا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة، وفقا للبيان.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين ومهنيين ملائمين لوظائف لائقة، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.

كما يهدف المشروع إلى إعداد كوادر من المعلمين والإداريين، وتدريب فريق العمل في كافة نماذج المدارس التكنولوجية التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل.

ووفقا للبيان، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف المحافظات، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المصري الإيطالي والذي يتنوع بين التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته نحو التعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار الوزير إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف إلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهي عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي.

وبلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث إلى 100 مليون دولار.