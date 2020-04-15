ماتيو لمعالجة المياه: نستخدم نسب محددة من الكلور للتنقية من الميكروبات

القاهرة- مصراوي:

قال كريم مدور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو أفريقيا، والتي تعمل في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، إن الشركة حريصة على نسبة الكلور المحددة في عمليات تنقية وتطهير المياه.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه "على الرغم من أنه لا يوجد ما يؤكد انتقال فيروس كورونا من خلال أنظمة وشبكات الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، إلا أن ماتيتو تحرص على الحفاظ على نسبة الكلور المحددة في عمليات تنقية وتطهير المياه واستمرار ضخ الكلور في شبكات توزيع مياه الشرب بشكل كاف وطبقا للمواصفات القياسية المصرية للقضاء على أي ميكروبات محتمل وجودها".

وتابع: "من المعروف علميا أن استخدام مادة الكلور يضمن تطهير المياه المعالجة بشكل أكثر فاعلية واستدامة مقارنة بتكنولوجيات أخرى كاستخدام الأشعة UV والتي تستخدم أكثر في المعالجة قصيرة المدي أو للاستخدامات ذات التطبيقات المباشرة".

وقال إن الشركة حريصة على استخدام وتوظيف أحدث النظم التكنولوجية في المراحل المختلفة لمعالجة المياه ومياه الصرف، واستخدام التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية لمراقبة فاعلية عمليات التنقية والتطهير والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف أن كافة مواقع مشروعات ماتيتو تضم معامل لتحليل المياه مباشرة بالموقع والعمل على اختبار الجودة على مدار الساعة من قبل المتخصصين، وإجراء الاختبارات الدورية على عينات المياه لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

واتخذت الشركة كافة الإجراءات الاحترازية بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وتوجيهات الحكومة المصرية من حيث تطهير مواقع العمل بصفة مستمرة مع توفير كافة سبل وأدوات الوقاية للعاملين بتلك المواقع حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وضمان استمرار العمل ووصول الخدمات للعملاء دون أي تأخير، بحسب مدور.