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نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي: مبيعات شهادة 15% تقفز إلى 56 مليار جنيه حتى اليوم

05:15 م الأربعاء 15 أبريل 2020
نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي: مبيعات شهادة 15% تقفز إلى 56 مليار جنيه حتى اليوم

يحيى أبوالفتوح

كتبت - منال المصري:


قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبيعات الشهادة ذات العائد المرتفع 15% قفزت إلي 56 مليار جنيه، بنهاية اليوم مقارنة بـ 52 مليار جنيه أمس بزيادة 4 مليارات جنيه.


وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، الموافق 22 مارس طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

أشار أبوالفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عدد العملاء الحاملين لشهادة 15% ارتفع ليلامس 300 ألف عميل تقريبا منذ إطلاق الشهادة وحتى نهاية اليوم.


وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.


وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.


وكان البنك المركزي أقر الشهر الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات ليصبح سقف عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه يوميا، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه يوميا للأفراد.

يحيى أبوالفتوح البنك الأهلي الشهادة ذات العائد المرتفع

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