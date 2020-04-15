"الأرز والمكرونة أونلاين".. كورونا يقفز بمبيعات البقالة عبر الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

أكثر المتفائلين بمستقبل التجارة الالكترونية لم يكن يتوقع حدوث هذا السيناريو أو يخطط لدفع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية بهذه المعدلات خلال الفترة الحالية، ولكن بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد وجد العاملون بمجال التجارة الإلكترونية نموا متسارعا في المبيعات وخاصة المنتجات المنزلية وحتى منتجات البقالة.

وكانت مبيعات التجارة الإلكترونية تتركز قبل الجائحة على الأجهزة الإلكترونية والملابس وأدوات التجميل ولكن مع ضرورة ارتباط هذه المنتجات بعروض مخفضة لتشهد المبيعات نموا ملحوظا.

وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن الفترة الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في مبيعات مستلزمات المنزل ومنتجات البقالة عبر منصة جوميا.

وأضاف صفوت لمصراوي، أن مبيعات منتجات البقالة عبر التجارة الإلكترونية ارتفعت لعدة أسباب أهمها جائحة كورونا، والتزام أغلب العملاء بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الاقتراب من شهر رمضان، وحاجة الأسر المصرية لشراء مستلزمات منزلها من الأطعمة ومنتجات البقالة دون تعريض حياتهم لخطر كورونا.

وأعلنت جوميا انضمامها لمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية "أهلا رمضان" تحت شعار"معا من أجل المستهلك" والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر المبارك والتي انطلقت يوم الجمعة العاشر من أبريل الحالي.

وخصصت الشركة نافذة على منصة وتطبيق جوميا تحمل اسم مبادرة "أهلا رمضان"، وتشمل مجموعة من المنتجات الأساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة، وذلك بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات والمحلات والسلاسل التجارية، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء.

وقال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "كيو آي ماركتس" لطلب وتوصيل منتجات البقالة، لمصراوي، إن مبيعات الشركة شهدت نموا بنسبة 50%، ولا سيما في منتجات البقالة اليومية.

ومن أبرز المنتجات التي شهدت إقبالا من جانب العملاء عبر الإنترنت، أوضح الصافي أن الأرز والمكرونة والشاي والسكر و الزيت وغيرها من مستلزمات البيت اليومية تأتي على رأس المنتجات الأكثر طلبا من العملاء.

وقال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم فيروس كورونا المستجد، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وأضاف هنداوي أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية، والصحية، وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر، فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى بسبب عروض رمضان.