البنك الزراعي: 153 ألف شخص صرفوا منحة الـ500 جنيه حتى منتصف اليوم

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن عدد العملاء الذين سحبوا منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من فروع البنك على مستوى الجمهورية قفز إلى 153 ألف عميل حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم وذلك مقارنة بعدد 98 ألف شخص خلال تعاملات أمس وأمس الأول.

وأضاف فاروق أن البنك يواصل خلال الساعات المتبقية من عمل اليوم الأربعاء وغدا الخميس صرف المنحة لباقي العملاء من إجمالي 480 ألف شخص، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الصرف عليهم منعا للتكدس في الفروع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واتخذ البنك الزراعي مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حزمة من الإجراءات التنظيمية للتسهيل على العملاء في صرف المنحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الموظفين، وتجنب التكدس والزحام داخل أو خارج فروع البنك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب صور حصل عليها مصراوي أمس.

وأتاح البنك استراحات وخيما ومقاعد أمام الفروع، وكانت هذه المقاعد على مسافات متباعدة منعا للتقارب من أجل الحفاظ على سلامة العملاء الصحية، وتنظيم دخولهم للفرع للعملاء.

كما وزع البنك كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العملاء، بجانب توفير المطهرات اللازمة بغرض التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للبنك للوقاية من فيروس كورونا.



وأعد البنك كذلك سيارات متنقلة على نفقته بهدف نقل بعض العملاء من الفروع المزدحمة للفروع الأقل كثافة لصرف المنحة ثم عودتهم مرة أخرى لأماكنهم بهدف التسهيل على العملاء صرف المنحة في أسرع وقت ومجهود.

كما ذهب موظفو البنك لمعهد الأورام لتسليم المنحة وكارت ميزة المدفوع مقدما لأحد المرضى المستحقين.

وأجرى علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وبعض مسؤولي البنك، جولات أمس على عدد من فروعه بالمحافظات مثل المنيا، والفيوم، والشرقية، والإسماعيلية، للتأكد من تنظيم العملاء وإجراءات صرف المنحة، وعدم وجود أي مشاكل، واتباع الفروع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لعدد 480 ألف عميل على 4 أيام.

وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أن على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 1000 فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن