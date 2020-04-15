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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الأربعاء

02:01 م الأربعاء 15 أبريل 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.11% إلى مستوى 10342 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 764.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 799.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين التي وصل صافيها إلى 722.4 مليون جنيه في الأسهم.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 المستثمرين الأجانب مشتريات المصريين

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