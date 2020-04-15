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رويترز: السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح

01:52 م الأربعاء 15 أبريل 2020
رويترز: السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح

وزارة المالية السعودية

القاهرة- وكالات:

أفادت وثيقة بأن السعودية بدأت اليوم الأربعاء التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح بآجال استحقاق خمس سنوات ونصف وعشر سنوات ونصف وأربعين سنةن وفقًا لوكالة رويترز.

وتسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقا لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15 بالمئة.

وجرى تعيين سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب، حسبما ذكرت رويترز.

وزارة المالية السعودية السعودية الخزانة الأمريكية

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