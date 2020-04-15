للصم وضعاف السمع.. إطلاق تطبيق "واصل" للتوعية بفيروس كورونا

كتب - علاء حجاج:

أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيق "واصل" لتقديم خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول إلى الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تعمل على توفير المساندة بكافة صورها للمواطنين من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة.

وأضاف أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع هي احدى أنشطة الوزارة للوصول لكافة فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019 تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد المركز من المؤسسات الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر حلولاً تكنولوجية متكاملة، كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، النجدة، المطافئ.