وزيرة التضامن تناقش مع اتحاد المستثمرات العرب مبادرات لكبار السن

كتبت- ياسمين سليم:

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسى ومشاركة النقيب العام للمستثمرين الصناعيين المحاسب محمد جنيدى، لبحث آليات التعاون المشترك في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات الناجمة عنها.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأربعاء إن وزيرة التضامن رحبت بالتعاون مع الاتحاد، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوجه نجو الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات التي تقوم بها خاصة مع المستجدات في ظل الظروف الراهنة.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً والتوجه نحو بناء قواعد البيانات والتحول الرقمي، وفقا للبيان.

وقال البيان إن هدى يسىن رئيس الاتحاد، تقدمت بمبادرة لدعم كبار السن ودور المسنين من خلال التوعية والرعاية الصحية في تلك المرحلة والعاملين على خدمتهم وذلك في ظل توجهات ورعاية وزيرة التضامن.

وتم الاتفاق على التعاون في مجالات رعاية المسنين وتطوير مراكز التكوين المهني والمشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة.