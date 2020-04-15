إجازة بالبنوك الأحد والاثنين المقبلان بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
كتب- مصطفى عيد:
أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.
وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء: "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين 19 و20 أبريل 2020".
وتابع: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020".
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