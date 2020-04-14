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مسؤول ألماني: مجموعة العشرين تبحث تأجيل سداد ديون دول فقيرة

04:58 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مسؤول ألماني: مجموعة العشرين تبحث تأجيل سداد ديون دول فقيرة

دولار

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول ألماني كبير، اليوم الثلاثاء، إن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين يناقشون تأجيلا فوريا لسداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على توفير تمويل لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول أن تخفيف عبء الديون الفوري الذي اقترحه صندوق النقد والبنك الدوليين سيكون على الأرجح ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمها وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف غدا الأربعاء.

وأشار إلى أن الخطة الخاصة بوقف فوري لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين إضافة لأعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام.

فيروس كورونا تأجيل سداد ديون دول فقيرة مجموعة العشرين

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