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صندوق النقد: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نموا إيجابيا في 2020

04:42 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
صندوق النقد: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نموا إيجابيا في 2020

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديًا إيجابيا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا.

ونشر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتوقع التقرير أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي 2%، خلال العام المالي الجاري، وهي الوحيدة التي ستحقق نمو اقتصادي في المنطقة.

وبحسب بيانات الصندوق فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها ستحقق انكماشًا اقتصاديًا نسبته 3.3% خلال العام المالي الجاري.

كما سينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 2.3% والإمارات بنسبة 3.5% خلال عام 2020، وستسجل قطر انكماشًا بنسبة 4.3% والكويت بنسبة 1.1% وعمان بنسبة 2.8% والجزائر بنسبة 5.2% كلها خلال العام الجاري.

وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب بنسبة 3.7% وتونس بنسبة 4.3% والأردن بنسبة 3.7% ولبنان بنسبة 12% خلال العام الجاري.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قد توقع انكماشًا حادًا لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا.

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