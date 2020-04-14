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إياتا يرفع توقعاته لخسارة شركات الطيران إلى 314 مليار دولار بسبب كورونا

03:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
إياتا يرفع توقعاته لخسارة شركات الطيران إلى 314 مليار دولار بسبب كورونا

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

القاهرة- وكالات:

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الثلاثاء، أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس الماضي بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي، عبر الإنترنت، إن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناءً على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48%.

وتتعطل حركة الطيران بين أغلب مطارات العالم منذ أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي تبنته العديد من الدول من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب أغلب الدول وزادت حالات الإصابة به إلى أكثر من 2 مليون شخص.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا شركات الطيران العالمية فيروس كورونا

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