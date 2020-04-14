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ڤودافون ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي

03:31 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
ڤودافون ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي

فودافون

كتب - علاء حجاج:

قالت شركة ڤودافون مصر ، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وجهت فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الأماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسى علم والعجمي والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقليوبية و15 مايو بالقاهرة والعديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة.

وأضافت الشركة، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديرا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء واجتياز هذا الظرف العصيب، من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين

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