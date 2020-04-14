صندوق النقد يتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم في مصر بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكره في تقريرر آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.

ونشر صندوق النقد الدولي اليوم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وكان الصندوق يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 5.9%، بحسب ما ذكره في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي.

ويأتي تغير التوقعات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم.

وكانت الحكومة تخطط لتحقيق نمو سنوي 5.6% خلال العام المالي الجاري، إلا أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.

وبحسب السعيد، فإن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع، حيث هناك قطاعات اقتصادية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير مثل قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، بينما قطاع مثل السياحة تأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا.

وتوقع صندوق النقد أن يعاود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 إلى2.8%.

وخفض صندوق النقد من توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 5.9% مقابل 10% كان يتوقعها في تقرير أكتوبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن يعاود التضخم للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.

ورفع صندوق النقد من توقعاته لمعدل البطالة في مصر خلال العام المالي الجاري ليصل غلى 10.3% مقابل 7.9% كان يتوقعها في تقرير أكتوبر الماضي.

وسيستمر معدل البطالة في الارتفاع خلال العام المالي المقبل إلى 11.6%، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.