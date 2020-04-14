أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

02:07 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.85%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت مشتريات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 722.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 717.7 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.

البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم في مصر بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة 3 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء