مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.85%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت مشتريات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 722.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 717.7 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.