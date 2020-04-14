هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 172 مليون جنيه لصالح "بريميوم إنترناشيونال"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إتمام الإصدار الثاني لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 172 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وقالت هيرميس في بيان لها اليوم الاثنين، إن الإصدار الثاني يأتي بعد إتمام الإصدار الأول بقيمة 167 مليون جنيه، وهي أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وأسندت شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم، بحسب البيان.

وذكرت هيرميس أن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علما بأن الإصدارين حصلا على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن الصفقة تأتي في غضون أقل من أسبوع على إتمام إصدار صكوك بقيمة 2 مليار لأول مرة في السوق المصري، وتمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها القطاع منذ إنشاء فريق مستقل لصفقات ترتيب الدين.



وأضاف جاد أن فريق العمل استطاع أن ينجح في انتهاز التطور الدائم في البيئة التشريعية في السوق المصري، وهو ما يبرهن على قدرة الشركة على الاستفادة من كافة العوامل الإيجابية ومواجهة التحديات على حد سواء لجذب وإتمام الصفقات بشكل ناجح.

وذكر أن استمرار نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام صفقات هي الأولى من نوعها وسرعة استجابتها لتطورات البيئة التشريعية يعزز من مركز الشركة في كافة الأسواق التي تعمل بها.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، والمدير الأوحد، والمروج الأوحد، وضامن تغطية ومرتب الصفقة، وفقا للبيان.