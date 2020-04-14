أونلاين.. ايتيدا تقدم دورة التحول الرقمي للقيادات الحكومية

كتب- علاء حجاج:

قدم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية بعنوان التحول الرقمي للقيادات الحكومية Digital Transformation for Government Leaders ولأول مرة عبر الإنترنت، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وتهدف الدورة المكثفة إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الأدوات التقنية لدعم صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا المجتمعية باستخدام التكنولوجيا.

وبحسب البيان، شارك في فعاليات هذه الدورة 26 من القيادات التنفيذية الحكومية شملت الجهات التالية: وزارة الطيران المدني، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة القليوبية، محافظة قنا ومحافظة الوادي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع الهيئة لسياسة العمل من المنزل والعمل على تقديم جميع برامجها وخدماتها للشركات عبر الإنترنت من خلال الاستعانة بأحدث التطبيقات والوسائط الرقمية بهدف الحد من التجمعات وضمان سلامة العاملين والمواطنين مع الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19.