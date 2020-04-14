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الحكومة تستهدف زيادة حصيلة ضرائب السجائر إلى 74.6 مليار جنيه العام المقبل

01:03 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الحكومة تستهدف زيادة حصيلة ضرائب السجائر إلى 74.6 مليار جنيه العام المقبل

سجائر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021، أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضريبة القطعية على السجائر خلال العام المقبل بقيمة 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.2% مقارنة بحصيلتها المتوقعة بموازنة العام الجاري.

وبحسب البيان المالي التمهيدي المنشور على موقع المالية، تصل قيمة الضريبة القطعية المستهدفة على السجائر خلال العام المقبل إلى 74.6 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وكانت الحكومة تستهدف في موازنة العام الجاري زيادة الضريبة القطعية على السجائر بنحو 9.9 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7% مقارنة بما حصلته بالفعل في العام المالي 2018-2019.

وكانت شركات السجائر والتبغ في مصر أعلنت رفع أسعار منتجاتها في أواخر فبراير الماضي، وذلك بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

وأقر مجلس النواب في فبراير الماضي تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى لمنتجات السجائر، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.

سجائر الموازنة العامة للدولة ضرائب السجائر مجلس الوزراء

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