التضامن: تعديل موعد صرف معاشات تكافل وكرامة منعًا للتكدس والزحام

كتبت - ياسمين سليم:

عدلت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري، منعًا للتكدس والتزاحم خوفًا من انتشار فيروس كوورنا.

وقال بيان من الوزارة إن الوزيرة، نيڤين القباج، اعتمدت خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " لشهر أبريل 2020.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوللي 4 آلاف مكتب بريد.

وقالت القباج إنه حرصًا على صحة المستفيدين من تكافل وكرامة، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات لتفادي تكدس وزحام المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والتي تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام .

وأضافت القباج أنه قد تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة يومي السبت والأحد المقبلية (18،19) أبريل ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بقيمة إجمالية حوالي ٤٨٢ مليون جنيه.

وبحسب القباج فإن بعد ذلك سيتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ ملايين جنيه، بخلاف ٥٠٠ ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعي.

وذكر البيان أن مستحقي الضمان الاجتماعي سيتم تحويلهم إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ مع صدور قانون للدعم النقدي الموحد الذي يتضمن جميع أنواع الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات؛ من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في أبريل أكثر من ١٥٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٣٣٠ ألف أسرة.

أما محافظة أسيوط، فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر أبريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي ١٢٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٢٧٠ ألف أسرة.

وفي المركز الثالث، جاءت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في أبريل ١١٥ مليون جنيه يستفيد منها ٢١٠ آلاف أسرة تقريباً ثم محافظة سوهاج وخصص لها في أبريل ١١٠ ملايين جنيه تقريباً لعدد ١٤٠ ألف أسرة .

ثم محافظة بني سويف وبلغ الدعم الموجه لكل منهم حوالي ٧٥ مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي ١٢٦ ألف أسرة.

يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال الموقع التالي https://tk.moss.gov.eg.