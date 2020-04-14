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شركة ليسيكو تغلق مصنعا في برج العرب بعد تأكيد حالتي إصابة بكورونا

12:14 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
شركة ليسيكو تغلق مصنعا في برج العرب بعد تأكيد حالتي إصابة بكورونا

شركة ليسيكو مصر

كتبت-شيماء حفظي:

قالت شركة ليسيكو مصر، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها أغلقت أحد مصانعها، بشكل مؤقت، لمدة 14يوما، بسبب ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت الشركة، أنه تم إغلاق مصنع ليسيكو للصناعات الخزفية بمدينة برج العرب الجديدة وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة ليسيكو مصر والذى يمثل 35 % من إنتاج الأدوات الصحية للمجموعة.

وقالت الشركة، إنه التأكد من حالتي إصابة بالفيروس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن قرار الإغلاق ابتاعا لتعليمات الطب الوقائي للوزارة.

وأشارت الشركة إلى أنها تطبق الممارسات الممكنة للحد من انتشار الفيروس، وإمداد الموظفين بالمطهرات والكمامات، وأنها ستحافظ على سير العمل قدر الإمكان في ظل الظروف المتغيرة.

وقالت الشركة إن جميع مواقع الإنتاج الأخرى لا تزال قيد التشغيل، متوقعة أن ينتج عن الإغلاق توقف طفيف في تلبية احتياجات العملاء، نظرا لمستويات المخزون الحالية، وتباطؤ الطلب بالفعل على المنتجات نتيجة الوباء.

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