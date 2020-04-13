بالصور.. كيف أدار البنك الزراعي أول أيام صرف منحة الـ500 جنيه بفروعه؟

كتبت- منال المصري:

اتخذ البنك الزراعي اليوم الاثنين، مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حزمة من الإجراءات التنظيمية للتسهيل على العملاء في صرف المنحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الموظفين، وتجنب التكدس والزحام داخل أو خارج فروع البنك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب صور حصل عليها مصراوي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مؤخرا صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، لمساعدة هذه الفئة من المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، في صرف المنحة لعدد 480 ألف عامل، وتمتد حتى يوم الخميس للعملاء الذين استقبلوا رسالة نصية على هاتفهم.

وتظهر الصور من فروع البنك الزراعي اليوم أن البنك أتاح استراحات وخيم ومقاعد أمام الفروع، وكانت هذه المقاعد على مسافات متباعدة منعا للتقارب من أجل الحفاظ على سلامة العملاء الصحية، وتنظيم دخولهم للفرع للعملاء.

كما قام البنك بتوزيع كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العملاء، بجانب توفير المطهرات اللازمة بغرض التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للبنك للوقاية من فيروس كورونا.



وأعد البنك كذلك سيارات متنقلة على نفقته بهدف نقل بعض العملاء من الفروع المزدحمة للفروع الأقل كثافة لصرف المنحة ثم عودتهم مرة أخرى لأماكنهم بهدف التسهيل على العملاء صرف المنحة في أسرع وقت ومجهود.

وأجرى علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وبعض مسؤولي البنك، جولات على عدد من فروعه بالمحافظات مثل المنيا، والفيوم، والشرقية، والإسماعيلية، للتأكد من تنظيم العملاء وإجراءات صرف المنحة، وعدم وجود أي مشاكل، واتباع الفروع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لهذا العدد من العملاء على 4 أيام.

وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أن على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من 1000 فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.