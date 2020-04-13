اتصالات مصر تبني شبكة تقوية بمرسى علم لدعم المعزولين بالحجر الصحي

كتب- علاء حجاج:

نجحت شركة اتصالات مصر في بناء شبكة تقوية الاتصالات ونقل البيانات المتطورة خلال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، بحسب بيان صحفي من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن بناء هذه الشبكة يمد يد العون للعالقين بالحجر الصحي ويساندهم عن طريق تقديم كافة خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة وأفضل جودة في مصر.

وقالت الشركة إنه تم بناء الشبكة اعتماداً على أحدث التقنيات لرفع كفاءة خدمات الاتصال المقدمة داخل الحجر، وذلك نظراً لما يشكله هذا الموقع من أهمية كونه مكان يطبق به الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر إن الشركة قامت أيضاً بإرسال فرع مصغر ليقوم بتقديم الدعم اللازم لمساعدة العالقين بالحجر الصحي والإجابة على جميع تساؤلاتهم فيما يخص كافة خدمات الشركة متخذاً جميع احتياطات الوقاية اللازمة، وذلك حرصاً من الشركة على راحة عملائها وتقديم خدمة فريدة من نوعها في وقت الأزمات".